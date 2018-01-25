В Петербурге раскрыто убийство, совершенное 10 сентября 2012 года, сообщили «Росбалту» в пресс-службе городского Следственного комитета.

Установлено, что гражданин Азербайджана 1988 года рождения в тот день спровоцировал конфликт с мужчиной у дома 21 по Придорожной аллее. Злоумышленник ударил потерпевшего ножом в грудь, отчего тот скончался в больнице.

Спустя почти шесть лет было собрано достаточно доказательств вины азербайджанца. Он дал признательные показания. При этом он уже отбывает наказание за бандитизм и разбойные нападения.