Российская сторона постарается поскорее закончить внутригосударственные процедуры, чтобы в ближайшие месяцы подписать документы по имплементации соглашения с Грузией от 2011 года о мониторинге грузов на российско-грузинской границе.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Мы возлагаем большие надежды на это соглашение: рассчитываем, что оно придаст мощный импульс торговле в регионе», — сказал замминистра в интервью «Коммерсанту».

Разъясняя трудности для международной торговли, возникшие после 2008 года между двумя странами, дипломат напомнил, что поскольку Грузия не признала на части своей территории двух новых образований (сепаратистские образования Абхазия и Южная Осетия — ред.), то существовала неопределенность по поводу того, где проходит теперь ее таможенная граница:

«Так вот соглашение 2011 года внесло необходимую ясность в этот вопрос. Мы постараемся поскорее закончить внутригосударственные процедуры, чтобы в ближайшие месяцы подписать необходимые документы. После этого соглашение заработает. В этом международном договоре обозначены точные географические координаты мест, отведенных для грузинской таможенной службы. Это район Казбеги на границе с Россией, место южнее реки Ингури и окрестности Гори», — отметил замминистра.

Напомним, что Грузия подписала контракт со швейцарской компанией SGS на мониторинг работы грузинских таможенников в декабре 2017 года. Главным бенефициаром реализации соглашения станет Армения. Карасин ответил на вопрос о том, делает ли это Москва даже не столько для себя, сколько по просьбе Еревана:

«Просьба Армении у нас действительно есть. Но в данном случае речь идет о сугубо двустороннем соглашении между Россией и Грузией, заключенном при содействии Швейцарии. Оно не влечет обязательств для третьих стран», — заявил Григорий Карасин.

Переговоры Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зурабом Абашидзе состоятся в Праге на следующей неделе.

Правительство Грузии подписало контракт со швейцарской компанией «SGS» для перевозки в случае необходимости грузов в Россию посредством неподконтрольного региона Цхинвал. Премьер-министр Георгий Квирикашвили сказал, что, если на КПП Казбеги-Верхний Ларс возникнет чрезвычайная ситуация, то грузы могут перевозиться по указанному маршруту. «Ни одна статья этого контракта не направлена против интересов Грузии. Речь идет о том, что во время форс-мажорных ситуаций на КПП Верхний Ларс, например, если пойдет сильный снег, произойдет оползень, может открыться эта дорога в направлении Цхинвала. Этим коридором могут воспользоваться и Турция, и Армения, а также другие страны, которые пользуются транзитным потенциалом нашей страны. Но пока это только одностороннее подписание. Мы продолжаем переговоры, потому что российская сторона выдвигает определенные условия, которые неприемлемы для нас», — сказал в своем выступлении в парламенте Г. Квирикашвили.