«Россия не впервой проводит такую политику. Это продолжается уже 200 лет. Она еще раз доказала, что ее политика – это форменная политическая проституция. Армения – единственный союзник России на Южном Кавказе, а Южный Кавказ позарез нужен России. Но Россия также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по поиску путей карабахского урегулирования. И если Россия, будучи посредником и стратегическим союзником Армении, вооружает противника своего союзника, то это иначе как преступлением и политической проституцией не назовешь».

Об этом в интервью армянским СМИ заявил один лидеров боевого крыла дашнаков Ваан Бадасянер, комментируя новые поставки современного российского вооружения в Азербайджан.

«К сожалению, армянское руководство страдает острой слепой русофилией, вот почему Россия поступает с Арменией как ей угодно. Хотя общество Армении и граждане уже не те. Многие уже оценивают факты рационально и объективно, это очень важно, потому что народ должен проявить жесткую позицию и сдержать власти.

Все армянские президенты по очереди сдавали России экономические рычаги. А это большие деньги, на которые мы могли бы покупать оружие у Франции, США, чтобы быть в состоянии сдерживать Азербайджан. Мы отдали русским электроэнергию, которую они нам продают по 49 драмов, хотя в соседних государствах она стоит 22. Мы передали газовое хозяйство, и теперь покупаем газ по 320 драмов. Связь также отнимает у наших граждан миллионы долларов. Страховка, я уж не говорю о полезных ископаемых, молибдене, меди, золоте. Нам повезло, что у нас нет нефти, иначе все набросились бы на нее, но все наши богатства сейчас переданы России», — продолжил он.

По его мнению, Армении пора бы уже выкинуть российское оружие и закупить вооружения во Франции, США, Германии, Англии.

«Пора подумать и о собственном производстве, но для этого нужна патриотичная власть. Страну нужно не грабить», — отметил Бадасян.