Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана совместно с Коллегией адвокатов 28 января проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии адвокатов, сообщили в четверг Trend в центре.

Экзамен начнется в 14:00 и пройдет в четырех зданиях в Баку.

Для участия в экзамене регистрацию прошли 1964 кандидата.

На экзамене кандидатам будет предложено 100 тестовых заданий по сфере законодательства.

Каждый правильный ответ оценивает в один балл. Неправильные ответы не влияют на результат правильных ответов. Набравшие 60 и более баллов кандидаты будут допущены к следующему туру.

На экзамене при себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, «пропускной лист» на экзамен. В случае их отсутствия или несоответствия между этими документами кандидат на экзамен допущен не будет.