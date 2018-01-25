В Азербайджане реализуют абилитацию лиц с инвалидностью (максимальное развитие потенциала лиц с инвалидностью и повышение жизненных возможностей).

Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законопроекте «О правах лиц с инвалидностью».

Согласно 6 пункту статьи 10 закона (реабилитация и абилитация лиц с инвалидностью), абилитация лиц с инвалидностью осуществляется соответствующим органом исполнительной власти в порядке, предусмотренном соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект обсудят в Милли Меджлисе.

Отметим, что абилитация следует, после реабилитации.