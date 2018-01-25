На совещании Кабмина Азербайджана, которое пройдет в четверг под председательством вице-премьера Абида Шарифова, будут выдвинуты предложения по предотвращению оползня на Баиловском склоне в Баку. Об этом сообщил Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки минэкологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов.

По его словам, на совещании будут распределены работы между структурами. «На территории будут проведены укрепительные работы», — сказал Гаралов.

Он добавил, что сейчас на территории изучаются глубина трещин, причины возникновения процесса.

«В соответствии с этим будут проведены различные меры», — сказал он.

Отметим, что за последние дни в оползневой зоне в поселке Баилово в Баку увеличились трещины на стенах домов. Сейчас в оползневой зоне имеется около 90 домов в аварийном состоянии, 67 семей уже переселены. В Исполнительной власти Сабаильского района создан специальный штаб.