Содержащийся в куркуме куркумин способен уберечь от проблем с памятью в пожилом возрасте и даже от болезни Альцгеймера, выяснили ученые. Как передает Газета.ру, результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Geriatric Psychiatry.

Исследователи из США предположили, что низкая распространенность болезни Альцгеймера и высокие когнитивные способности у пожилых жителей Индии могут быть связаны с регулярным потреблением куркумина — полифенола, входящего в состав корня куркумы.

Ученые провели двойное слепое плацебо-контролируемое (т. е. ни испытуемые, ни сами исследователи не знали, что именно получает каждая из групп испытуемых) исследование, участниками которого стали 40 человек 50-90 лет с жалобами на умеренные проблемы с памятью. Часть из них получала два раза в день либо 90 мг куркумина, либо плацебо. Все они перед началом эксперимента прошли тестирование памяти, 30 добровольцев прошли также позитронно-эмиссионную томографию для определения в мозге амилоидных бляшек и скоплений тау-белка — характерных признаков болезни Альцгеймера.

Спустя 18 месяцев исследователи повторили тесты. У испытуемых, принимавших куркумин, память улучшилась почти на треть. У тех участников, у которых были обнаружены амилоидные бляшки и скопления тау-белка, их стало значительно меньше.

Результаты показали, что регулярное потребление куркумина способно предотвратить связанное со старением ухудшение памяти, считают исследователи. Они собираются повторить эксперимент с большим количеством участников.