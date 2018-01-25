«Обрушения телебашни категорически не ожидается».

Об этом АПА сообщил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов.

Он сказал, что вчера на территории были установлены новые маяки на трещинах. Сегодня было зафиксировано увеличение трещин.

По словам А. Гаралова, в оползневой зоне «Телебашня» наблюдается активизация, оползень продолжается. В настоящий момент исследование территории продолжается.

Оползневая зона «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее самой телебашни. Причиной оползня стали атмосферные осадки и вертикальный разрез склона во время ведения строительных работ. Ширина трещин в оползневой зоне достигает 1 метра, глубина – 7 метров.