Немецкие online-издания рассказывают об азербайджанской иммигрантке Лане, ставшей комиссаром полиции в берлинском районе Нойкельн.

«В 15 лет она не говорила по-немецки, теперь она комиссар», — пишет ведущее немецкое издание Bild о 29-летней азербайджанке Лане, называя ее лучшим примером успешной интеграции мигрантов.

«Я приехала в Берлин в возрасте 15 лет с мамой и ни слова не знала по-немецки, не могла даже поздороваться», — рассказывает Лана в интервью сайту Bz-berlin.de, который, в свою очередь, отмечает, что сегодня девушка свободно и без акцента говорит на немецком языке.



Лана отмечает, что в средней школе над ней издевались ученики: «Я много плакала, но всегда думала о своем отце, который работал в Баку, чтобы обеспечить семью, и приехал к нам только через 6 лет».

Делясь впечатлениями об учебе в средней школе, Лана называет этот период «борьбой», отмечая следующее: «У меня никогда не было времени на друзей, но я всегда знала, чего хочу. Я мечтала стать полицейским, так как хотела хоть что-то изменить в этом мире».

Следуя за мечтой, Лана поступила в Берлинский университет экономики и права, где училась на факультете полицейской службы, а тема ее дипломной работы — «Мигранты в берлинской полиции: мотивация и барьеры». Так же как и Bild, Bz-berlin.de отмечает, что «Лана – самый лучший пример успешной интеграции».

Сегодня Лана — комиссар полиции и вот уже в течение 2-х лет отвечает за безопасность берлинского района Нойкельн – в работе ей помогает знание и таких языков, как русский, турецкий, английский и французский.

Говоря о работе в полиции, Лана отмечает, что с ней никто не пытается заигрывать или издеваться, связывая это со своей серьезностью. «Я не улыбаюсь», — говорит комиссар берлинской полиции, отмечая, что всегда может дать отпор любому.

«В Азербайджане в моем возрасте все уже замужем и имеют детей. Я же – одна и не знаю, хочу ли вообще выйти замуж. Жизнь – она здесь и сейчас, и сегодня я абсолютно счастлива». Об этом информирует портал 1news.