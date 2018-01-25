Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что в рамках операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне уже нейтрализовано более 300 террористов.

Как передает Анадолу, премьер отметил, что антитеррористическая операция в Африне продолжается согласно намеченному плану. «ВС Турции ведут на северо-западе Сирии борьбу с террористами ДЕАШ и РКК», — сказал Йылдырым, отметив, что аббревиатура YPG не меняет сути преступной организации. «YPG — это то же самое, что и РКК. Нам известна их суть, так как мы боремся с ними уже 40 лет», — констатировал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что Турция не допустит присутствия ни одной террористической организации вдоль своей южной границы протяженностью 1350 километров: от Ирана на востоке до побережья Средиземного моря на западе. «Мы не позволим террористам действовать ни к востоку, ни к западу от реки Евфрат, ликвидируем угрозы стабильности и безопасности Турции, не дадим вовлечь регион в хаос и пучину новых проблем», — сказал Йылдырым.

Премьер Турции далее выразил сожаление в связи с действиями США в регионе. «Вашингтону не подобает сотрудничать с террористическими организациями для реализации своих целей в регионе», — сказал Йылдырым.

«Вызывает недоумение тот факт, что страна, которая долгие годы является, как и Турция, членом НАТО, косвенно или открыто поддерживает вооруженные формирования, угрожающие границам альянса. Подобный подход недопустим», — сказал глава правительства.