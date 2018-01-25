Ситуация «ни войны, ни мира» в Карабахе служит продолжению оккупации и сохранению статус-кво. Генерал Яшар Айдамиров полагает, что бои в Карабахе могут начаться в любой момент: война будет быстротечной, с точными и мощными ударами.

Ниже – предлагаем вниманию читателей интервью ветерана первой Карабахской войны, генерал-лейтенанта Яшара Айдемирова газете «Ени Мусават».

— Господин генерал, ряд экспертов полагают, что проводимые Турцией в Африне военные операции дают шанс Азербайджану провести антитеррористические операции в Карабахе. Что вы можете сказать по этому поводу, будучи профессиональным военным?

— Турция – страна с 80-миллионным населением, она играет важную роль в мире. Безусловно, Азербайджан тоже занимает определенное место, однако он не такой большой, как Турция. Наш президент сказал в своем выступлении, что крупные государства не дают нам развязать войну. Хотя наша армия может провести более мощные и успешные военные операции, если крупные государства позволят нам это сделать…

— Но проводимые Турцией военные операции представляют гораздо большую опасть для упомянутых вами зарубежных сил, нежели операция Азербайджана на своих же территориях…

— Безусловно. Но они боятся шагов, которые предпримет Азербайджан после освобождения Карабаха от оккупации. Поэтому расширение Азербайджана им не выгодно. Азербайджан состоит не только из нынешних территорий.

— Выходит, турецкий опыт в Африне не создает для нас шанса?

— Это виднее политикам. Конечно, военные извлекут из этого определенный опыт. Эти операции будет анализировать не только наша армия, но и другие армии.

— Турция сначала нанесла точечные удары по позициям курдских террористов, а вслед за этим начала сухопутные операции. Разве это не хороший опыт для Азербайджана в плане операций в Карабахе?

— Да. У Турции есть высокоточное оружие. У Азербайджана тоже оно есть. Это оружие может мгновенно поразить цель, отклонение от цели исключено. У нас есть оружие, способное проводить точную разведку и наносить результативные удары, и такого оружия у нас не меньше, чем в турецкой армии.

— Выяснилось, что в турецкой армии 70% составило оружие местного производства. Может ли Азербайджан, который фактически подвергся оружейным санкциям Западных стран, обратиться для покупки оружия к Турции?

— Есть оружие, которое турецкая армия не может продавать. Но это оружие, производимое с помощью высоких технологий, есть и у нас. Мы закупаем созданное по новым технологиям оружие у других сильных государств. Азербайджанская армия на 95% оснащена созданным по новым технологиям оружием. Определенная их часть производится в нашей стране.

— Закупка Азербайджаном на днях очередной партии военной техники у России встревожила Армению. Повышает ли такое сотрудничество с нашим северным соседом шансы нашей страны с точки зрения обезвреживания России?

— Обезвреживания России – это политический вопрос. Но у Азербайджана есть такое оружие, которое Армения финансово не может себе позволить. Это обладающие способностью маневрировать бронетранспортеры, серьезное оружие, которое может поразить цели на пике горы или в низине. Армения не закупила оружие такого типа.

— Минобороны сообщило, что закупленная новая техника будет размещена на линии фронта. Можно ли считать это предупреждением врагу?

— Безусловно, это предупреждение врагу.

— Чаще всего высказывается мнение, что в 2018 году военных операций не будет из-за проведения выборов. Предполагается, что международные силы будут стараться обеспечить спокойствие в регионе. Разделяете ли вы эти прогнозы, будучи опытным военным?

— Думаю, бои могут начаться в любой момент. Есть определенные вопросы, которые, наверное, будут решены. Война будет быстротечной, с точными и мощными ударами. Армянская армия не сможет долго выстоять перед азербайджанской.

— Россия, которая ударила по целям в Сирии с Каспия, и включила эту страну в сферу своего влияния, не выступила против военных операций Турции. Будет ли Россия теперь стоять за Арменией, как в прошлые годы?

— Открыто никто никому не будет помогать, но тайно может помочь. Речь идет не только о России, но и о других государствах.

— На днях в СМИ распространилась информация, что США отправили в армянскую армию снайперов…

— Разве азербайджанские снайперы хуже американских? Азербайджан производит модернизированное снайперское оружие и крупнокалиберные пулеметы.

— Господин генерал, армяне проводят строительство на оккупированных территориях Азербайджана. На днях сообщили, что началось строительство дороги Ханкенди-Драмбон, в этом направлении в 90-х годах шли ожесточенные бои, мы понесли большие потери. Как вы относитесь к таким новостям?

— Пусть армяне строят дороги в Карабахе, они нам пригодятся. Даже 30% азербайджанской армии не поместится в Карабахе. Пусть армяне строят, для нас же делают. Это территория Азербайджана, мы эти места хорошо знаем. После освобождения наших земель мы построим там дороги получше. Строительством в Карабахе армянские оккупанты хотят обмануть свое население.

— Армяне сами признают, что среди их военнослужащих в Карабахе наблюдается упадок духа…

— А когда у них был высокий боевой дух? Даже если спросить у высшего политического и военного руководства Армении, верят ли они в решение карабахского вопроса в их пользу, они ответят, что не верят. Просто они управляются со стороны.

— Как вам хорошо известно, оккупация Карабаха произошла в период внутренней нестабильности в Азербайджане. В Армении ожидается напряженность из-за выборов, может ли Азербайджан воспользоваться этим?

— Безусловно, этим можно воспользоваться. Чем больше смуты в Армении, тем выше наш шанс на победу. У нас всегда есть шанс на победу. Но, например, то, что мы можем сделать за 3 дня, в такой ситуации можно сделать за 1 день, задействовав меньше силы.