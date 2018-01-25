26 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня временами будут дожди, которые ближе к вечеру местами могут перейти в мокрый снег. Подует порывистый северо-восточный ветер. Со второй половины дня 26 января до вечера 27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, в некоторых местах интенсивные, возможен мокрый снег и снег. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 4-6°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана будут туман, местами – дожди, мокрый снег и снег. Подует временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-7°, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.