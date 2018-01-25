24 января в селе Илхыджы Агсуинского района 36-летняя Керимова Сабира Техран гызы повесилась в недостроенной постройке во дворе своего дома. В момент совершения самоубийства в доме находилась ее малолетняя дочь.

Как сообщил сайту olke.az представитель исполнительной власти по селу Илхыджы-Гарагойунлу Азад Искандеров, Сабира Керимова повесилась из-за нищеты. «Семья была очень бедной, в момент суицида муж женщины пас скот. В этом году семья перестала получать социальную помощь. Незадолго до совершения суицида женщина поговорила со своей матерью и сказала, что устала от такой жизни. Оказалось, что несколько дней тому назад им отключили свет за долг в размере 280 манатов. Старший сын женщины учится в Баку в военном лицее им. Дж.Нахчыванского. Это была нормальная семья», — сказал он.

В настоящее время расследуются причины суицида матери троих детей.

По факту в прокуратуре Агсуинского района возбуждено уголовное дело по статье УК АР 125 (доведение до самоубийства).