Как сообщал на днях Minval.az, очередное количество российской военной техники и вооружения доехало до порта Баку из России. В Армении теперь гадают: эти новые поставки реализуются в рамках новых соглашениях или же в рамках крупномасштабных контрактов, подписанных между Россией и Азербайджаном ранее, с 2010 года.

Заместитель директора Центра политического и военного анализа Москвы, военный эксперт Александр Храмчихин считает, что продажа оружия Азербайджану в первую очередь является коммерческой сделкой, это основная составляющая российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества, но в этом есть и определенная степень политики.

«Россия этим в некоторой степени привязывает Азербайджан к себе, потому что всегда бывает так, что продажи оружия сильно укрепляют политические связи. Россия не хотела бы, чтобы Азербайджан перешел под другую сферу влияния, например, турецкую или американскую. Вот почему она привязывает Азербайджан оружием, тем более что здесь есть общие нефтяные вопросы. Россия не хочет полностью выпустить из рук Азербайджан», – отметил военный эксперт в беседе с Первым Информационным.

Но Храмчихин не видит принципиальных изменений в подходах России: «Россия ведет себя так, как будто нет никакого конфликта между Арменией и Азербайджаном, а Россия имеет так называемые самостоятельные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, и продает оружие как одному, так и другому, причем не отказываясь от отношений с Арменией в рамках ОДКБ. Просто, повторяю, ведется политическая линия, якобы это отдельные самостоятельные отношения с двумя разными странами».

Что касается конкретно карабахского конфликта, то, по мнению Храмчихина, в случае возобновления войны Россия выполнит свои обязательства перед Арменией в случае атаки Азербайджана против Республики Армения. А если Азербайджан решит начать войну в Карабахе, это будет проблемой Армении.

«По сути, такое отношение было и до поставок вооружений Азербайджану, и после них», – добавил эксперт.