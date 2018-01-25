В Стамбуле 29-30 января состоится международная конференция по Иерусалиму, говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа (УМК), передает Тренд.

В работе конференции примет участие председатель УМК Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, который 26 января отправится в Турцию.

На церемонии открытия конференции он выступит с докладом.

В конференции, которая пройдет под патронажем правительства Турции, ожидается участие известных научных и религиозных деятелей из Турции, Ирана, Ирака, Палестины, Индии, Малайзии, Великобритании, Узбекистана, Пакистана, Нигерии, Татарстана (РФ), Марокко, Индонезии, Уганды, Казахстана, Кении, Мавритании, Сомали, Джибути и Танзании.