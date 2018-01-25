Член комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Садагат Велиева, предложила внести изменения в Семейный кодекс и ввести обязательное заключение брачного контракта.

Как передает Report, на сегодняшнем заседании комитета С.Велиева сказала, что в случае обязательного заключения контракта число разводов будет меньше: «В Азербайджане увеличилось число разводов. Причиной этому является отсутствие ответственности. Брачный контракт должен быть обязательным. Он не должен быть добровольным. При отсутствии этих контрактов число разводов растет. В таких случаях дети остаются с ма терями. Иногда ребенка не берет ни одна из сторон».