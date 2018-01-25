В Баку родился ребенок весом 370 граммов.

«Ребенок родился весом всего 370 граммов. Это был самый маленький недоношенный ребенок, которого я видел в жизни. Обычно таких детей помещают в кувез и подключают к аппарату искусственного дыхания. Хоть ребенок был 22-недельным, но он дышал сам. К сожалению, семья не захотела, чтобы он жил».

Об этом Qafqazinfo рассказал детский хирург и уролог Агиль Абилов.

Доктор рассказал про здоровье матери ребенка:

«У женщины произошел выкидыш. Никто не верил, что ребенок выживет. В ходе обследования выяснилось, что с ребенком все нормально, он мог бы выжить, если бы его поместили в кувез. Но это очень долгий процесс. Семья не захотела, чтобы он жил».