На официальном сайте Ватикана 24 января было опубликовано послание папы римского Франциска, приуроченное ко Всемирному дню социальных коммуникаций — празднику, который учредила Римско-католическая церковь (в этом году его будут отмечать 13 мая). Свое послание Франциск посвятил фейковым новостям. В нем говорится, что первым в истории ложную информацию распространил змей-искуситель, убедивший Еву сорвать плод с древа познания в райском саду. Об этом информирует «Медуза».

Ниже — пересказ послания папы римского.

Термин «фейковые новости» означает распространение в медиа и социальных сетях ложной информации. Фейковые новости создаются с целью манипуляции людьми и распространяются из-за жажды власти. Часто они основаны на предрассудках и специально сделаны так, чтобы их трудно было отличить от настоящих новостей. Самое страшное в фейковых новостях то, что из-за них люди становятся врагами.

Змей из Книги Бытия был первым, кто распространил «фейк-ньюс». С нее и началась история грехопадения людей. Змей обратился к Еве со словами, которые были только отчасти правдивы: «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: „не ешьте ни от какого дерева в раю“?». На самом деле Бог запретил есть плоды только с одного дерева в райском саду. Ева поправила змея, но поддалась на его провокацию: «И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Ева позволила обманщику ввести себя в заблуждение. «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Приказ Бога был нарушен из-за искушения, в которое Еву ввел враг: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел». Этот библейский эпизод доказывает, что нет безвредной лжи, наоборот, даже небольшое искажение истины ведет к ужасным последствиям.

Язык лжи может привести к помутнению внутреннего мира. Вот что о лжи говорил Достоевский в романе «Братья Карамазовы»: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям, и себе самому».

Лучшее противоядие против лжи — это люди, которые готовы к искреннему диалогу и ответственно относятся к своим словам. Если ответ на распространение фейковых новостей — ответственность, значит, весомый груз ложится на плечи журналистов. В современном мире журналистика — это не работа, это миссия. Журналисты должны помнить, что суть информации — не скорость, с которой она распространяется, и не ее влияние на аудиторию, но люди. Информировать других — значит формировать других, быть связанным с жизнями других людей. Вот почему надежность источников — это средство распространения добра и доверия в мире.

«Я бы хотел попросить каждого призвать к журналистике мира. Под этим я не подразумеваю журналистику, которая отказывается признавать существование серьезных проблем или смахивает на сентиментализм… Напротив, я имею в виду честную журналистику, которая выступает против лжи, риторических лозунгов и сенсационных заголовков», — заключает Франциск.