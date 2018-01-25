Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм «Возрождение Украины». Отрывок из картины опубликован в Facebook.

В ролике (c 11-й минуты) политик идет вдоль черноморского побережья за Затокой и Сергеевкой и рассказывает о преимуществах пляжей на берегу Черного моря. По его словам, в этом районе Одесской области можно построить отели и казино и создать тысячи рабочих мест.

«Это что-то с чем-то. Посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то!» — говорит Саакашвили, плашмя падает на песок и разводит руки и ноги.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей.