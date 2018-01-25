В Сети было опубликовано видео с мужчиной, который пытался сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Он не рассчитал расстояние, и в итоге поезд его сбил. Ролик был размещен на YouTube-канале Yummy_Fun_Channel, передает «Корреспондент».

Мужчину предупреждали друзья, чтобы он отошел от рельсов, однако он не прислушался к советам.

Инцидент произошел в индийском городе Хайдарабаде. К счастью, мужчина не получил серьезных травм вследствие инцидента, и врачи оценивают его состояние, как стабильное.