Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к информации, распространенной армянской стороной по поводу возникновения напряженности на фронте.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, информация о потерях азербайджанской армии и возникновении напряженности на линии фронта, распространенная армянской стороной с провокационной целью, не имеет под собой никаких оснований.

«Армяне настолько боятся нас, что им всюду мерещатся азербайджанские солдаты. Наша армия, полностью соблюдая режим прекращения огня, контролирует все действия противника, никаких потерь наши подразделения не несут», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.