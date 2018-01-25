Дочь председателя Центрального банка Азербайджана Эльмана Рустамова Гюнель Рустамова, которая является модельером, приняла участие в прошедшей в Париже неделе моды.

Как передает Qafqazinfo, на мероприятии были представлены наряды, дизайн которых разработала дочь Эльмана Рустамова.

В мероприятии также принимали участие известные модельеры, модели и женщины-предприниматели.

Фотографии, снятые на этом мероприятии, распространились в İnstagram руководителя журнала «Nargis» Ульвии Махмудовой.

Отметим, что дом моды Г.Рустамовой находится в Лондоне.