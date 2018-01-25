Доха заинтересована в покупке у России ракетных систем С-400, заявил посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя.

«Ответ на этот вопрос — да. Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — передает ТАСС слова катарского дипломата.

«Да, речь о системах ПВО, а также о технике для сухопутных войск», — ответил посол на уточняющий вопрос, идет ли речь о поставке в страну С-400.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сейчас идут переговоры со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии о приобретении С-400.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что возможными претендентами на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 являются Сирия, Ирак, Судан и Египет.