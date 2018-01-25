В Баку была ограблена квартира турецкого предпринимателя.

Как сообщает АПА, происшествие зарегистрировано в Сураханском районе столицы. В полицию обратился гражданин Турции Сельджук Махумд оглу Тапан, который сообщил, что 23 января в его квартиру путем взлома металлических решеток на окнах было совершено проникновение, и были похищены 110 тысяч долларов, 1000 евро и золотые изделия на 4000 манатов.

По поступившей информации начато расследование.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступника или преступной группы.

Отметим, Сельджук Махумд оглу Тапан занимается в Баку предпринимательской деятельностью.