Вчера в Страсбурге президент Армении Серж Саргсян принял участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где он выступил с речью и ответил на вопросы депутатов.

Как информирует Minval.az, координатор парижского отделения Панармянской организации «Армянское возрождение», гражданин Франции Шант Воскерчян в беседе с Первым Информационным сказал, что они не оставят этот визит Сержа Саргсяна без реакции и без последствий. Может не быть акций протеста, потому что на этот раз они предпочли политические контакты. Они уже направили открытое письмо на английском и французском языках президенту Франции, всем французским СМИ, президенту Сената Франции, всем членам Сената, мэру Парижа и всем должностным лицам ПАСЕ, с кем встретился Серж Саргсян. В письме отмечается, что комиссия, поддерживающая политических заключенных Армении и парижское отделение организации «Армянское возрождение» очень обеспокоены этой встречей, поскольку Армения так и не смогла выйти из советской эпохи, и на каждом шагу нарушаются права человека. Оппозиция не имеет права предпринимать никаких действий. В письме также говорится, что это ненормально, когда в стране с населением в 3 миллиона человек содержится более 100 политических заключенных, и с 2016 года до сих пор различные люди предстали перед судом под предлогом якобы подготовки государственного террора. «Третий не избранный президент Армении прибывает во Францию, хочет встретиться с президентом Франции, президентом Сената и другими должностными лицами. Мы не можем оставить это без реакции. Мы напоминаем этим чиновникам, что если они хотят в Европе построить страну закона, то что они думают об указанном в письме», – сказал Воскерчян, добавив, что в открытом письме также есть упоминание биографии президента, что он не был избран президентом, что он осуществил конституционные изменения специально, чтобы «он и его банда вечно оставались у руля страны».

Он отметил, что кроме открытого письма, они обратились ко всем французским журналистам, чтобы во время пресс-конференции после встречи с Макроном Сержу Саргсяну были заданы вопросы о политических заключенных в Армении и вообще о положении в области прав человека в Армении. «Мы сделали то же самое в ПАСЕ. Кроме делегации из Турции и Азербайджана, мы направили письмо всем делегатам ПАСЕ, чтобы они также могли своими вопросами немного привести Сержа Саргсяна в чувство», – сказал Воскерчян.

В ответ на замечание журналиста, что это, вероятно, последний визит Саргсяна во Францию в качестве президента, и какая есть уверенность в том, что такие действия что-то изменят, Воскерчян ответил: «Серж Саргсян – большой лжец, наркоман, игрок. Но более всего он великий лжец». «Я думаю, что против его слова, если он в апреле сядет в кресло премьер-министра и маневрируя приведет своего ставленника из Лондона в качестве президента, есть еще время и я надеюсь, что это станет поводом для большого взрыва в Армении. А в результате этого взрыва Серж Саргсян и его банда окажутся на свалке истории», – сказал Воскерчян, добавив, что армянский народ не может столько терпеть. «25 лет занимаются фальсификациями выборов, а люди все это терпят. Все три президента в Армении вели такую политику, что люди оказались в такой ситуации, что 10 тыс драмов стали для них чем-то значимым. Кроме того, и подорожания за последний период, которые главным образом искусственные и преследуют цель обогатить самого Сержа и его банду, должны переполнить чашу терпения народа. Все люди должны выйти на улицу, люди больше не могут терпеть. Столько времени люди из-за атмосферы страха не выходили на улицу, но так больше невозможно. И когда этот взрыв произойдет, то Сержу и его банде придется плохо», – заключил Шант Воскерчян.