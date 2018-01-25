Выступая в ПАСЕ, президент Армении Серж Саргсян сказал, что препятствием к урегулированию карабахского конфликта являются максималистские ожидания Азербайджана от исхода переговоров. Без тени смущения он фарисейски добавил: «…если международное сообщество поможет Азербайджану избавиться от иллюзий и прийти в поле реальности, то, думаю, что за короткое время мы сможем достичь успеха».

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Расим Мусабеков, комментируя выступление президента страны-агрессора — Армении Сержа Саргсяна в ПАСЕ в четверг.

«Требования Баку как раз полностью соответствуют международному праву и сводятся к прекращению оккупации вооруженными силами соседней Армении территории Азербайджана в его международно признанных границах. Это Ереван под лживым предлогом реализации «права нации на самоопределение» осуществил вооруженную агрессию против Азербайджана и стремиться посредством переговоров легализовать осуществленные территориальные захваты. Иллюзии питают сами армяне, если всерьез рассчитывают, что посредством своих зарубежных покровителей и лоббистов смогут вынудить нас на неприемлемые уступки или же заставят бесконечно долго мириться с существующим «статус-кво».

Отвечая на обвинение руководителя азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова в том, что Саргсян руководил военной кампанией против Азербайджана и являлся одним из организаторов геноцида в Ходжалах, армянский президент не нашел ничего лучше, чем заявить о том, что он якобы был участником «справедливой борьбы за права Карабаха». «Вы хотите невозможного, — сказал Саргсян, Вы хотите вернуть Карабах в состав Азербайджана. В Азербайджане настолько распространена антиармянская риторика, что вы открыто заявляете: вам нужен Карабах без армян. Это невозможно. Этого никогда не будет».

Слова Саргсяна являют собой клинический образчик извращения действительности. Ведь именно преступные действия Саргсяна, Кочаряна и их карабахской банды привели к тому, что между армянами и азербайджанцами вспыхнула вражда, вылившаяся в войну. Именно они являются прямыми виновниками того, что десятки тысяч погибли, а более миллиона азербайджанцев и несколько сотен тысяч армян были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами.

Сами организаторы карабахской авантюры дорвались до власти и сказочно обогатились. Ради этого они совершили непростительные преступления не только в отношении азербайджанцев, но и обрекли большинство армян на прозябание и жизнь лишенную всяческих перспектив. Достаточно сказать, что ее реальным результатом для миллионов армян, которым внушили несбыточные националистические иллюзии, стали нужда и вынужденная эмиграция. За четверть века конфликта каждый четвертый армянин навсегда покинул свою страну, предпочитая искать счастье чужбине и любить родину издалека, а экономика Армении не смогла восстановить уровень даже советского времени. Спрашивается, стоило ли в таком случае развязывать войну для захвата азербайджанских земель, освоить которые у армян нет ни финансовых, ни демографических ресурсов?

Серж Саргсян и его окружение, понимая, что вырвать у Азербайджана согласие на сецессию Нагорного Карабаха не удастся, всячески затягивают мирное урегулирование конфликта, стремятся отсрочить время расплаты перед обманутыми армянами, за сломанные жизни миллионов людей. Напрасные потуги. Отвечать рано или поздно придется и никакие словесные ухищрения, обман, террор и провокации им не помогут», — резюмирует Мусабеков.