Состоялся телефонный разговор президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба главы Турецкого государства.

Собеседники обсудили развитие событий в Сирии, обменялись мнениями по операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара стремится очистить сирийский Африн от террористов, что отвечает требованиям национальной безопасности Турции.

Эрдоган подчеркнул, что военная операция в Африне соответствует нормам международного права, в том числе, статье 51-й Устава ООН, предоставляющей государствам право на самооборону, и является очередным шагом в направлении борьбы с проявлениями терроризма.

Президент Турции привлек внимание главы Белого дома к необходимости прекращения поставок оружия террористам PYD/YPG.

Эрдоган и Трамп подчеркнули готовность к продолжению тесных контактов и сотрудничества между Турцией и США, как по вопросу Сирии, так и в контексте двусторонних связей.

При этом американский лидер выразил обеспокоенность тем, что в сирийском Африне происходит нарастание вооруженного конфликта, что может подорвать «общие цели» двух стран на территории Сирии. Он призвал Турцию ограничить свои военные действия на северо-западе арабской республики, где в конце прошлой недели началась турецкая операция против курдов «Оливковая ветвь».

«Он (Дональд Трамп) настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими войсками. Он подчеркнул, что обе страны должны сосредоточить усилия на общей цели поражения «Исламского государства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.