В 2010-2017 годах в небоевых условиях скончалось 296 военнослужащих армии Армении, следует из материалов организации «Диалог мира».

Согласно статистике организации, смерть военнослужащих обусловлена внутренними факторами, такими как атмосфера безнаказанности в воинских частях, криминал, проблемы со здоровьем у призывников, а также несоблюдение техники безопасности при использования оружия.

В частности, было зафиксировано 56 убийств, 69 самоубийств, 90 несчастных случаев, 39 военнослужащих скончались из-за проблем со здоровьем, 16 из-за нарушения техники безопасности, а также 9 из-за халатности. При этом причины смерти еще 17 человек установить не удалось.

«Кажется, что эти высокие показатели смертности за время военной службы должны были вызвать беспокойство официальных кругов, соприкасающихся со сферой. Можно предположить, что в документах, определяющих политику оборонной сферы, действия, направленные на сокращение небоевых потерь, нужно было признать приоритетными, однако, несмотря на постоянные призывы и предложения представителей гражданского общества, в программе действий Национальной стратегии защиты прав человека за 2017-2019 гг. не предусмотрено никаких действий непосредственно в этом направлении», — отмечается в материалах организации.