В ходе операции, проводимой в сирийском Африне, в среду ВС Турции уничтожили 47 целей PYD/YPG, а также ИГ («Исламское государство»). Об этом говорится в заявлении Генштаба Турции, распространенном в среду.

«В ходе воздушной операции в Африне сегодня наши ВВС поразили 47 целей террористических организаций PYD и YPG и ИГ. В операции участвовали 27 самолетов, все они благополучно вернулись на базы», — отмечается в заявлении.

Генштаб также отмечает, что всего за четыре дня операции уничтожено 287 террористов.