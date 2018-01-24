В Петербурге задержаны гражданин Узбекистана и 2 его соотечественника, которые 4 января 2018 года около дома 59 по Планерной улице похитили гражданина Азербайджана 1989 года рождения, к которому питали неприязнь. Злоумышленники избили его, затолкали в багажник и вывезли во Всеволожский район, где снова жестоко избили и скрылись, оставив пострадавшего на обочине дороги, пишут «Питерские заметки».

Ночью 5 января потерпевшего нашёл проезжавший мимо дачник и доставил его в больницу. Спустя непродолжительное время он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемых, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.