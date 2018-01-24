Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Башкирию совместно с председателем Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховным муфтием Талгатом Таджуддином посетил первую Уфимскую соборную мечеть.

Как пишет ТАСС, Путин и Таджуддин в сопровождении полпреда президента в приволжском федеральном округе Михаила Бабича и главы региона Рустэма Хамитова осмотрели мужской молельный зал на втором этаже мечети. Таджуддин вкратце рассказал президенту об истории строительства мечети, о ее прихожанах, а также ее внутреннем устройстве.

Первая уфимская соборная мечеть — одна из старейших в России. Она построена в 1830 году. При мечети действовало медресе «Гусмания» и русско-башкирское двухклассное училище. С 1960 по 1992 годы она являлась единственной действующей мечетью Уфы. Медресе позже преобразовали в Исламский институт им. Ризаэтдина ибн Фахретдина, а затем — в Российский исламский университет ЦДУМ России.

Мечеть состоит в комплексе с резиденцией председателя ЦДУМ.