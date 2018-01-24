О том, для чего Армении нужно раскручивание вопроса «геноцида армян» и почему турки мало говорят о «геноциде турок» на своей страничке в Facebook рассказал российский политолог Андрей Епифанцев:

«У всех на слуху совершенно бездоказательные и порядково раздутые цифры армян, погибших от рук турок в 1914-1921 годах – от полутора до двух миллионов человек, в то время турки могут ДОКАЗАТЬ никак не меньше, если не больше жертв от рук армян. Так или иначе, думаю, это число в реальности будет колебаться в каждом из случаев в районе 100-300 тыс. человек.

Мне неоднократно возражали, мол, почему турки тогда не говорят о собственном геноциде? Вот, говорят. Другое дело, что восприятие геноцида для турок совсем иное, чем для армян, как минимум по трем параметрам:

1. Оно начинается совсем не с армян, а с балканских территорий в конце 19 века и совсем плотно с начала 20-го века – со времени Балканских войн, где резня турецких переселенцев греками и южными славянами мало чем отличалась от того, что с ними делали сами турки веками ранее.

2. Турция в целом очень настороженно относится к слову «геноцид» в том числе потому, что сами турки в этом отношении выступают обвиняемыми. Но могут одновременно и жертвами!

3. И главное: Для турок, в отличие от армян, признание геноцида, память о нем и будирование этого вопроса на международной арене не имеет крайне важного характера! Сейчас. В современности. Для армян это, возможно самая сильная скрепа крайне сильно разделенного народа. Вот мы, русские, все еще ищем наши скрепы, а армяне их давно нашли – это «геноцид» и неважно, подтверждается ли он фактологически или нет. В условиях дефицита внешнеполитических инструментов воздействия на турок и азербайджанцев, для Армении «геноцид» — очень важный инструмент такового. И он работает.

Убери педалирование «геноцида» — и связь Армении с диаспорой, для которой это вопрос №1, ослабнет, поддержка Армении, упадет. И тогда как минимум прощай Карабах…

4. Возможность педалирования вопроса собственного геноцида от рук армян на международной арене для Турции значительно ниже, чем для армян геноцида армянского. Страны поддерживают армянский «геноцид» во многом как инструмент давления на Турцию и в этом случае запрос на него от конкурентов Турции существует. Вес Армении в мире несравнимо меньше, чем Турции, а значит и запрос тоже будет меньше. Для Анкары неясно, есть ли смысл заниматься этой темой. Хотя очевидно, что если Армения и диаспора все же решатся на признание «геноцида» в соответствии с международным правом, т.е. подачу в суды ООН, то тема зверств армян против мусульман и сравнений количества жертв мирного населения от рук другой стороны в том и другом случае совершенно точно будет поднята, и мировая общественность удивится, потому что они будут как минимум сопоставимы.

Поэтому в реальности… я уже приводил этот пример… ситуация с «геноцидом армян» такова, что это как в сказке про Волка и Красную Шапочку, где несмотря на то, что все считают Волка безусловным символом зла, а Шапочку – добра, В РЕАЛЬНОСТИ Красная Шапочка еще более кровожадна и жестока чем Волк и хочет убить и съесть Волка уж никак не меньше, чем Волк ее саму».