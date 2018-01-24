Началось переселение лиц, живущих вблизи Бакинской телебашни на Баиловском склоне.

Об этом АПА сообщили в Исполнительной власти Сабаильского района.

Отмечается, что лиц, которым негде переночевать, разместили в пунктах временного размещения, организованных в организациях и учреждениях района. В настоящее время территория охраняется полицией.

Отметим, что в связи с активизацией оползневой зоны представители государственных структур побывали на данном участке и осмотрели его. Принимая во внимание серьезность вопроса, с целью обеспечения безопасности граждан в Исполнительной Власти Сабаильского района создан специальный штаб. С участием специалистов определена площадь оползня, адреса строений на указанной территории и число проживающих там людей. Подготовлен специальный план эвакуации и размещения людей, определены места временного размещения граждан в случае необходимости.

Напомним, оползневая зона «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее самой телебашни. Причиной оползня стали атмосферные осадки и вертикальный разрез склона во время ведения строительных работ. Ширина трещин в оползневой зоне достигает 1 метра, глубина — 7 метров.

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