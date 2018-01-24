«В Давосе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы провели интересные переговоры».

Как сообщает АПА, об этом на посвященном итогам визита в Давос пресс-конференции сказал премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили.

Премьер-министр назвал визит очень удачным и плодотворным: «Мы провели встречи, ориентированные на конкретный результат. На панельных обсуждениях все участники отметили достигнутые результаты Грузии, которые являются важными не только для Грузии, но и для всего региона».

Отметим, что вчера в Давосе в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума, состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии Георги Квирикашвили.