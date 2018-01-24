Азербайджан по итогам 2017 года занимает 58-е место в мире по военной мощи, утверждает исследовательская группа Global Firepower (GFP).

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на ресурс GFP, первую тройку в рейтинге стран по военным показателям прошлого года составляют США, Россия, Китай. Кроме того, в ТОП-10 сильнейших с военной точки зрения стран вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Согласно рейтингу GFP, число военнопригодных в Азербайджане составляет 3,75 миллиона человек, а общее количество военного персонала — 374,5 тысяч лиц.

Отмечается, что ВС Азербайджана насчитывают 520 танков, 1590 единиц бронетехники, 550 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня. Кроме того, Военно-воздушные силы страны насчитывают 135 самолетов и вертолетов различного типа, а ВМС — 31 корабль.

Также отмечается, что военный бюджет страны за указанный год составил 3,185 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу, Грузия разместилась на 82-й, а Армения — на 93-й строчке.

Рейтинг стран по военной мощи составляется GFP по 133 странам согласно данным по 50 показателям.