В 2017 году в Баку зарегистрировано 68 случаев разбоя, 8 из которых раскрыты не были.

Как сообщает АПА, об этом на коллегиальном заседании, посвященном итогам прошлого года, сказал прокурор города Баку Ильгар Аббасов.

И.Аббасов отметил, что за отчетный период по сравнению с 2016 годом (11940) в прошлом году было зарегистрировано на 182 факта больше (12122). Раскрываемость увеличилась на 4,1% и достигла 80%. Число тяжких или особо тяжких преступлений уменьшилось на 120 случаев или на 3,4% и составило 1890 случаев.

По сравнению с 2016 годом за отчетный период число умышленных убийств уменьшилось на 3 факта и составило 59 случаев. За исключением одного случая все они, в частности умышленные убийства, совершенные при невыясненных обстоятельствах, и 38 попыток на покушение были раскрыты.

Было зарегистрировано 203 ДТП, 1 из которых осталось нераскрытым.

Было отмечено, что следствие по 563 из 1047 дел, находившихся в исполнении органов городской прокуратуры, по 5003 из 14432 уголовных дел, находившихся в исполнении следственных отделов правоохранительных органов, было завершено.

За отчетный период в связи с уголовными делами, расследуемыми в прокуратуре и следственном управлении городской прокуратуры, из нанесенного физическим и юридическим лицам материального ущерба в размере 2 млн. 437 тысяч манатов был возмещен 18,1%, то есть 443 тысячи манатов. В связи с уголовными делами, расследуемыми в органах полиции, из 30 млн. 194 тысяч манатов материального ущерба в ходе следствия было возмещено 85,7%, то есть 25 млн.880 тысяч манатов.

На совещании наряду с положительными результатами также были отмечены недочеты, допущенные за отчетный период.

На совещании была подчеркнута необходимость скорейшего раскрытия 8 преступлений, связанных с разбоем, и одного нераскрытого преступления, связанного с умышленным убийством. Кроме того, была отмечена важность ведения интенсивных следственных и оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и привлечения к ответственности обвиняемых, а также возмещения в ходе следствия нанесенного в результате преступления ущерба. На совещании на конкретных примерах были проанализированы недочеты в следственной деятельности и правонарушения.