Сена вышла из берегов после продолжавшихся несколько дней сильных дождей. Уровень воды в реке поднялся на 6 метров. Улицы рядом с рекой затоплены. Движение транспорта ограничено.
Сена вышла из берегов после продолжавшихся несколько дней сильных дождей. Уровень воды в реке поднялся на 6 метров. Улицы рядом с рекой затоплены. Движение транспорта ограничено.
Дата: 2018/01/24 23:46
Раздел: Фото
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Непал, долина Катманду. Здесь среди скал, облаков и света живет богиня, спустившаяся с небес в тело ребенка.
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