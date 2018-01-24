Азербайджан хочет принимать активное участие в энергетических проектах и тендерах в Украине.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев в интервью «Укринформ». «Мы бы хотели принимать близкое участие в энергетических проектах и тендерах, проводимых в Украине. Нужно отметить, что большая часть товарооборота приходится на экспорт азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Украину», — сказал А.Худиев.

По его словам, Азербайджан ввозит в Украину в месяц около 200-300 тысяч тонн нефти, нефтепродуктов, газоконденсатов и другие легкие и тяжелые материалы, которые нужны для энергетических нужд. «Алгоритм поставок проходит по плану», — подчеркнул он.

Кроме того, компания SOCAR, которая уже инвестировала в Украину свыше 300 миллионов долларов, при благоприятных и привлекательных инвестиционных условиях планирует и дальше расширять здесь свой бизнес. «В ближайшем будущем ждем визита руководства этой нефтяной компании, чтобы вместе с Министерством энергетики обсудить перспективы ряда очень выгодных проектов», — подчеркнул А.Худиев.