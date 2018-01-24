Стало известно число сотрудников прокуратуры в Баку, понесших наказание в 2017 году.

Как сообщает АПА, в Бакинской городской прокуратуре прошло заседание, посвященное итогам прошлого года.

Выступивший на заседании прокурор города Баку Ильгар Аббасов сообщил, что за отчетный период была усилена служебная, исполнительская и трудовая дисциплина, а также повышена взыскательность в отношении сотрудников, допустивших незаконные и не подобающие работникам прокуратуры действия.

В 2017 году за различные нарушения к административной ответственности были привлечены 19 сотрудников прокуратуры, в том числе 3 районных прокурора. 5 из них были отстранены от занимаемых должностей, 1 сотрудник уволен из органов прокуратуры.