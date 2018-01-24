Торговый дом Азербайджана будет открыт в Киеве в середине марта 2018 года.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев в интервью «Укринформ». По его словам, в Торговом доме будет выставляться и продаваться продукция национального производства, будет осуществляться координация импорта, экспорта, а также реэкспорта. Планируется также проводить анализ рынка, выявлять приоритетные направления сотрудничества, обеспечивать юридическое сопровождение для азербайджанских бизнес-компаний.

А.Худиев уверен, это будет хорошая платформа для координации всего азербайджанского бизнеса, которая будет очень выгодна для украинской стороны. «Есть очень много интересных украинских проектов и продукции, которые нуждаются в экспорте и импорте на рынки Средней Азии и Ирана. Однако в силу ряда обстоятельств это невозможно. А вот через Азербайджан и Каспийский международный торговый порт, который мы недавно открыли, думаю, реализация этих возможностей вполне реальна», — сказал он. По словам посла, с помощью этого проекта и ряда других мероприятий уровень товарооборота между Украиной и Азербайджаном можно увеличить до 1 млрд. долларов в год.