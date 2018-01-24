Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил отношение к выступлению президента Армении Сержа Саркисяна на заседании ПАСЕ.

Х.Гаджиев сказал, что главной несправедливостью в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, или как говорят руководители Армении – «дефицитом справедливости», в первую очередь является оккупация суверенных территорий Азербайджана, совершенная армянами на оккупированных территориях этническая чистк и нарушения основных прав и свобод этих лиц.

«Хотя перед вступлением в СЕ Армения взяла на себя обязательства по решению конфликта, однако до сих пор их не выполняет. Армения, являясь членом СЕ, продолжает держать под оккупацией территории другого члена СЕ Азербайджана. Неприемлемо силовое изменений границ другого государства и захват его территорий.

Мы хотели бы надеяться, что руководство СЕ подняло перед руководством Армении подобные вопросы, а также заявили им о нарушениях предусмотренных Европейской конвенцией прав человека фундаментальных прав азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев.

Справедливая позиция Азербайджана по урегулированию конфликта известна всей международной общественности, и эта позиция поддерживается. Основу позиции Азербайджана составляют соответствующие резолюции Совбеза ООН, нормы и принципы международного права, Хельсинский Заключительный Акт. Армянская и азербайджанская общины нагорно-карабахского региона Азербайджана могут использовать право на самоопределение в пределах границ Азербайджана.

Для достижения прорыва в урегулировании конфликта как часть поэтапного процесса в первую очередь необходимо вывести армянские войска из районов, прилегающих к нагорно-карабахскому региону Азербайджана, и создать базу для выполнения следующего шага. Это единственный, возможный и реальный вариант урегулирования конфликта.

Таким образом, должно быть обеспечено доверие Азербайджана как стороны, подверженной оккупации и агрессии. В августе 2017 года сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд с другими сопредседателями обнародовал поэтапные шаги, которые должны быть предприняты для урегулирования конфликта.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о поэтапном урегулировании.

Заявление Армении о возможности решить сложный армяно-азербайджанского конфликт одним документом является утопией и поводом не допустить возможности урегулирования конфликта.

Обстрел Арменией в апреле 2016 года гражданских лиц вдоль линии соприкосновения из тяжелого вооружения еще раз напомнил нам горе Ходжалинского геноцида, в котором президент Армении участвовал лично. Контрнаступлением ВС Азербайджана были предотвращены провокации и атаки Армении на гражданских лиц.

Организация руководством СССР, КГБ СССР и КГБ Армянской ССР Сумгаитских событий 1988 года было подтверждено посредством следствия, проведенного Генпрокуратурой СССР и повторным производством Генпрокуратуры Азербайджана. Организатор и исполнитель Сумгаитских событий армянин Эдуард Григорян освобождается из-под ареста в Армении при невыясненных обстоятельствах. Руководство Армении прекрасно знает, где он в настоящий момент находится под особым покровительством.

Преступление, совершенное в Сумгаите, было расследовано. Его участники, в том числе азербайджанцы были очень строго наказаны. Ни одно преступление, совершенное на территории Армении, в частности такое преступление против человечности как Ходжалинский геноцид, не было расследовано.

Своим выступлением в Парламентской Ассамблее СЕ руководство Армении вновь пыталось обмануть международное сообщество, отвлечь внимание от существующих в Армении коренных политических, экономических и социальных проблем.

Руководство Армении должно, наконец, понять: насколько быстро конфликт будет урегулирован, настолько быстро население Армении сможет извлечь выгоду от возможностей регионального сотрудничества», — отметил спикер МИД.