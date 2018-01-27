Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, известный под псевдонимом 50 Cent, заработал более семи миллионов долларов, продавая последний альбом за биткоины. Об этом, согласно информации «Ленты.ру», пишет TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что в 2014 году хип-хоп-исполнитель выпустил пластинку Animal Ambition, которую можно было приобрести за криптовалюту. Тогда 50 Cent получил сумму, равную 400 тысячам долларов. Один из собеседников портала сообщил, что рэпер так не перевел биткоины в доллары. Из-за роста курса криптовалюты заработок Джексона теперь оценивается в 7-8,5 миллиона долларов.