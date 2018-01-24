Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Стороны обсудили различные аспекты двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Израилем, обменялись мнениями по поводу дальнейшего сотрудничества», — отмечается в информации.

Б.Нетаньяху отметил, что его визит в Азербайджан в 2017 году послужил «новым толчком для развития азербайджано-израильских отношений».