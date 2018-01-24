Сегодня в Лозанне (Швейцария) состоялась жеребьёвка группового раунда первого сезона Лиги наций УЕФА.

Как передает АПА, в сезоне 2018/19 выступят сборные 55 стран-членов организации.

В соответствии с их рейтингом УЕФА участники турнира выступят в 4 лигах. В лигах А и В стали известны 4 группы, в каждой из которых будет по 3 сборные. В лиге С сформировались 3 группы по 4 команды, 1 группа из 3 сборных.

В лиге D 16 слабейших команд составили 4 группы, в каждой из которых будет по 4 сборные. Стали известны и соперники сборной Азербайджана, которая во время жеребьёвки была извлечена из 1-й корзины.

Наша сборная под руководством Гурбана Гурбанова попала в III группу, где будет соревноваться с Косово, Мальтой и Фарерскими островами.

Лига наций

Лига А

I группа

Голландия

Франция

Германия

II группа

Исландия

Швейцария

Бельгия

III группа

Польша

Италия

Португалия

IV группа

Хорватия

Англия

Испания

Лига В

I группа

Чехия

Украина

Словакия

II группа

Турция

Швеция

Россия

III группа

Северная Ирландия

Босния и Герцеговина

Австрия

IV группа

Дания

Ирландия

Уэльс

Лига С

I группа

Израиль

Албания

Шотландия

II группа

Эстония

Финляндия

Греция

Венгрия

III группа

Кипр

Болгария

Норвегия

Словения

IV группа

Литва

Черногория

Сербия

Румыния

Лига D

I группа

Андорра

Казахстан

Латвия

Грузия

II группа

Сан-Марино

Молдова

Люксембург

Беларусь

III группа

Косово

Мальта

Фарерские острова

Азербайджан

IV группа

Гибралтар

Лихтенштейн

Армения

Македония

Игры группового раунда состоятся в сентябре-ноябре 2018-го года. В нём команды сыграют по круговой системе в 2 круга.

Победители групп лиги А в июне 2019-го года разыграют медали Лиги наций в полуфинале и финале.

Сборные, которые займут последние места в группах лиг A, B и C в следующем турнире перейдут в более слабую лигу. То есть последние команды групп лиги А вылетят в лигу В, последние команды групп лиги В в лигу С, а последние команды групп лиги С в лигу D.

Победители групп в лигах B, C и D в сезоне 2020/21 выступят в более сильной лиге. Для выхода в лигу С сборной Азербайджана нужно занять 1-ое место в своей группе.

Кроме того, с учётом мест команд в групповом раунде будут определены корзины, в которые они будут посеяны во время жеребьёвки Евро-2020. От результатов выступления сборной Азербайджана будет зависеть то, в какую корзину (IV, V или VI) она будет посеяна во время церемонии, которая состоится в декабре 2019-го года.

Лига наций предоставит и 4 путёвки на Евро-2020. Их получит 1 команда из каждой лиги. Эти счастливчики определятся в плей-офф в марте 2020-го года.

В плей-офф примут участие лучшие из команд групп, не завоевавших путёвки на Евро-2020. Лучшая команда группы будет определена без учёта сборных, которые займут 1-2 места в 10 группах отборочного цикла.

Одним словом, для завоевания путёвки на Евро-2020 сборная Азербайджана должна выйти в плей-офф с 1-го места в группе. Конечно, если произойдёт чудо в отборочном цикле и наша сборная выйдет в финальный этап, то в плей-офф перейдёт обладатель 2-го места. Если в нашей группе Лиги наций команда, которая займёт более высокое место по сравнению с нашей сборной, завоюет путёвку через отборочный цикл, то мы сможем попасть в плей-офф.

Отметим, что уже известны и даты проведения игр. Матчи группового раунда состоятся в 2018-ом, финального этапа в 2019-ом, плей-офф в 2020-ом году.

Календарь Лиги наций

Групповой раунд

I тур – 6-8-ое сентября 2018-го года

II тур – 9-11-ое сентября 2018-го года

III тур – 11-13-ое октября 2018-го года

IV тур – 14-16-ое октября 2018-го года

V тур – 15-17-ое ноября 2018-го года

VI тур – 18-20-ое ноября 2018-го года

Жеребьёвка финального этапа – декабрь 2018-го года

Финальный этап – 5-9-ое июня 2019-го года

Жеребьёвка плей-офф – 22-ое ноября 2019-го года

Плей-офф – 26-31-ое марта 2020-го года