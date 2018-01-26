Как стало известно, герцогиня Кэмбриджская, о третьей беременности которой было официально объявлено в начале сентября 2017-го года, намерена рожать своего ребенка не в больнице, а у себя дома, причем даже не в Кенсингтонском дворце, а в загородном имении — в Анмер Холле. Любопытно, что согласно сведениям информатора, близкого к семье герцогини, принц Уильям вполне одобряет намерение супруги.

Как сообщает издание 7Дней, такое решение Кэтрин связано с тем, что каждый раз, когда она собирается рожать, ей просто шагу не дают ступить. Репортеры следуют за ней по пятам и разве только не заглядывают в окна дворца. За пару недель до родов папарацци оба раза устраивали настоящую круглосуточную засаду у стен госпиталя. Мало того, когда Кэтрин рожала Джорджа, произошел неприятный инцидент — с попыткой получения недобросовестными репортерами доступа к конфиденциальной информации о роженице. Из-за всего вышеупомянутого, Кэтрин и хочет родить третьего малыша в тихой, домашней обстановке. Разумеется, все произойдет под контролем приглашенных в загородную резиденцию врачей.

Как известно, двух своих старших детей — принца Джорджа и принцессу Шарлотту — Кэтрин рожала в больнице — в лондонском St. Marie’s Hospital. О том, чтобы рожать двух первых детей дома, не могло быть и речи, ведь обе беременности, особенно, первый их триместр, протекали очень тяжело. Так что у Кэтрин было опасение, что и при родах тоже может пойти что-нибудь не так. Но оба раза рождение детей прошло вполне благополучно. И если в первый раз, когда Кэтрин рожала Джорджа, она все же промучилась около восьми часов, то Шарлотте, чтобы появиться на свет, понадобилось всего 2,5 часа! И теперь герцогиня настолько уверена в своих силах, что хочет рискнуть рожать дома. Ведь, в конце концов, до принцессы Дианы все королевские особы рожали во дворце, куда приглашали врачей, что не мешало благополучному исходу событий.