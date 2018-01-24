Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время посетит Украину.

Как сообщают украинские СМИ, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

«В 2016 году делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко совершила официальный визит в Азербайджан. В рамках визита были достигнуты очень важные договоренности, реализацией которых мы сейчас занимаемся. Надеемся на то, что в ближайшем будущем состоится ответный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину, который придаст еще больший импульс развитию и укреплению наших отношений», — сказал Худиев.

По его словам, приоритетные направления уже определены, во время визита планируется подписание пакета двусторонних документов. «Сейчас мы занимаемся разработкой соответствующих документов, которые будут регулировать нашу деятельность в развитии и углублении наших отношений», — сказал посол.

Худиев добавил, что речь пойдет об участии Азербайджана в энергетических проектах, об активизации межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества.