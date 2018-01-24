Руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ, вице-президент организации Самед Сеидов отреагировал на выступление на заседании ПАСЕ президента Армении Сержа Саргсяна.

С.Сеидов заявил, что армянский лидер обманывает мировую общественность.

«Вы возглавляли военную кампанию против Азербайджана. Почему в своем выступлении вы не говорите о Ходжалинской трагедии? Там были убиты 600 человек, в том числе дети, пожилые и женщины. Почему не говорите об этнических чистках? Вы сейчас пытаетесь обмануть мировую общественность. Вы не выполнили резолюции ПАСЕ и других организаций. ООН, ЕС, СЕ и другие организации говорили об оккупации азербайджанских земель. Вы не готовы принять ни одного представителя этих организаций» (цитата по АПА).

В ответ на это президент страны-агрессора — Армении Серж Саргсян посоветовал главе азербайджанской делегации в ПАСЕ не перевирать его слова.

Саргсян отметил, что якобы он не был военным лидером, а участником «справедливой борьбы за права Карабаха».

«Вы хотите невозможного. Вы хотите вернуть Карабах в состав Азербайджана. В Азербайджане настолько распространена антиармянская риторика, что вы открыто заявляете: вам нужен Карабах без армян. Это невозможно. Этого никогда не будет. Сущность борьбы народа Карабаха очень ясна – это борьба за свободу, за самоопределение, и такая борьба не может не иметь положительного конца», — заключил Саргсян.