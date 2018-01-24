На мероприятии в Госдуме России предложено переименовать одну из улиц Москвы в честь азербайджанского генерал-майора, дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, сообщает Report.

Организатором мероприятия в честь А.Асланова выступила местная национально-культурная автономия азербайджанцев Очаково-Матвеевского района Москвы.

Участники проведенного в Госдуме мероприятия отметили важный вклад выдающегося полководца в общее дело победы. В ходе мероприятия также был продемонстрирован документальный фильм о боевом пути уроженца Азербайджана.

Депутат Госдумы Тамара Плетнева указала на необходимость сохранения памяти о великих воинах Великой Отечественной войны, как символов героического прошлого и межнационального согласия.

В свою очередь председатель Союза ветеранов спецслужб по Московской области Федор Некрылов вручил медаль в честь 100-летия Русской революции председателю национально-культурной автономии азербайджанцев района Очаково-Матвеевское, помощнику депутата Госдумы по национальным вопросам Али Казымову для дальнейшей передачи ее родственникам-потомкам А.Асланова.

Наряду с этим на мероприятии инициативная группа нижней палаты российского парламента выдвинула предложение о переименовании одной из улиц Москвы в честь Ази Асланова. Соответствующее обращение будет направлено президенту России, главе правительства, спикеру Госдумы России.

Отметим, что 22 января является датой рождения, а 24 января — днем смерти выдающегося азербайджанского полководца, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова. За героическую борьбу против немецко-фашистских войск он был дважды награжден высшей наградой СССР – Звездой Героя Советского Союза.