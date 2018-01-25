На скамье подсудимых оказался 37-летний уроженец Азербайджана, который весной прошлого года устроил поножовщину в кафе «Встреча» на улице Волгоградской. В тот день, 19 апреля, в увеселительном заведении праздновали день рождение около сорока «горячих» мужчин, пишет российский интернет-сайт moe-online.ru.

По версии следователей, в разгар гуляний 37-летний автослесарь вышел покурить на улицу, где поспорил с одним из гостей. Вскоре в конфликт вмешались родственники, и обычное недопонимание на пьяной почве переросло в массовую драку, а затем — в поножовщину. 37-летний азербайджанец забежал в заведение, схватил нож, после чего ранил им двух неприятелей в грудь. Один из них скончался на месте, второму повезло больше — мужчину спасли.

— На предварительном следствии мужчина так и не признал свою вину. Хотя свидетели и выживший парень в его виновности не сомневаются, — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального следственного Управления Матвей Сладких. — Владельцу автомастерской предъявили обвинение по двум статьям — «Убийство» и «Покушение на убийство», на днях дело было передано в суд. Данные статьи предусматривают наказание до 15 лет колонии.