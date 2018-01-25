Лидер ЛДПР считает, что оппонентов можно привлечь к уголовной ответственности за призыв к нарушению территориальной целостности РФ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с трибуны в Госдуме призвал посадить в тюрьму кандидатов в президенты РФ Григория Явлинского и Ксению Собчак за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Ранее Собчак не раз заявляла, что Крым принадлежит Украине, а Явлинский предлагал провести повторный референдум по вопросу принадлежности полуострова.

«Вы решили оживить выборы. Ага, девушку позвали. Да она тамада с воровских корпоративов. Она и Явлинский — им место в тюрьме. За нарушение территориальной целостности их надо посадить. А Собчак говорит что русские быдло… То же самое сборщики клубники (кандидат от КПФР, глава совхоза им.Ленина Павел Грудинин). Обещают сказку сделать былью? Вы деньги верните за землю. Это наша земля, которую вы продали», — заявил Жириновский под аплодисменты аудитории.